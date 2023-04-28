تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 618 شاحنة و107 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5700 طن بضائع ، 364 شاحنة و 67 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4300 طن بضائع ، 254 شاحنة و40 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين الحرية2 ودليلة ، كما تم تداول 400 طن بضائع عامة ومتنوعة و150 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا امس ويستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين بريدج وسينا، كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة Lady roz فارغة متجهة الي جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1500 راكب بموانيها .

