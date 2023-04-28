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الجمعة 28 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 618 شاحنة و107 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5700 طن بضائع ، 364 شاحنة و 67 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4300 طن بضائع ، 254 شاحنة و40 سيارة . 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة  بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين الحرية2 ودليلة ، كما تم تداول 400 طن بضائع عامة ومتنوعة  و150 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا امس ويستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين بريدج وسينا، كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة Lady roz فارغة متجهة الي  جدة .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1500 راكب بموانيها .
 

الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء الغردقة البحري ميناء سفاجا البحري