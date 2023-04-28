«السبكي» يبحث مع وزير الصحة الهندي التعاون في السياحة العلاجية وتدريب الأطقم الطبية

نيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مع الدكتور مانسوخ ماندافيا، وزير الصحة ورفاهة الأسرة الهندي، وذلك خلال زيارته لدولة الهند للمشاركة بالمؤتمر الدولي السادس لتطوير الرعاية الصحية (ADVANTAGE HEALTH CARE INDIA) 2023.

جاء ذلك بحضور السفير وائل حامد، سفير جمهورية مصر العربية بالهند، والمستشار هشام السعيد، عضو البعثة الدبلوماسية بسفارة مصر بالهند، والأستاذ الدكتور سميح عامر، مستشار وزير الصحة والسكان المصري للسياحة الصحية، والدكتور أحمد عاطف، المشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وبحضور سكرتير أول وزارة الصحة ورفاهة الأسرة الهندية، وعدد من قيادات وزارة الصحة ورفاهة الأسرة من الجانب الهندي.

وناقش اللقاء، فرص تعزيز التعاون في قطاع الرعاية الصحية، وتبادل الخبرات لتطوير وتحسين كفاءة النظم الصحية، وإنشاء عدة منصات مشتركة للسياحة العلاجية، وتفعيل برامج التبادل الطبي وتدريب الأطقم الصحية في التخصصات المميزة بكلا البلدين، إضافة إلى عرض التجربة المصرية الناجحة في التغطية الصحية الشاملة، وتطوير نظم الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة، والتدريب وبناء القدرات لمقدمي الخدمة الصحية، وتطرق اللقاء أيضًا إلى الاستفادة من الخبرات الهندية الرائدة في مجالات زراعة النخاع والأعضاء والجراحات الروبوتية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وكذا التعاون في مجالات السياحة العلاجية وجذب الاستثمارات الصحية في مصر.

وشهد اللقاء، أيضًا التنسيق والترتيبات النهائية للتحضير للزيارة المرتقبة للأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والمزمع إجراؤها خلال شهر يونيو القادم، بدولة الهند، والتي سيتم خلالها اللقاء بعدد من المسئولين من الحكومة الهندية لإبرام عدد من البروتوكولات في مجالات الرعاية الصحية والتصنيع الدوائي، والشراكة في مجال إنتاج اللقاحات والمستحضرات الحيوية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أهمية اللقاء في تطوير العلاقات الصحية بين البلدين، واستشراف الفرص المستقبلية لرفع كفاءة ومعايير الجودة في خدمات الرعاية الصحية، مؤكدًا أن التعاون مع الهند يحقق نتائج مثمرة ومتنوعة في مختلف المجالات الصحية، ولفت إلى اهتمام هيئة الرعاية الصحية بالانفتاح على جميع التجارب والخبرات الدولية، وحرصها الدائم على بناء علاقات متينة مع دول العالم المتقدم، وعقد شراكات إستراتيجية، والإطلاع بشكل مستمر على أحدث التقنيات الطبية لضمان الارتقاء المستمر بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، واستغلال المنصات الدولية لإبراز نجاحات الدولة في خططتها التنموية، وتشجيع الاستثمار الصحي بها.

وتابع السبكي: أن مصر تمتلك مقومات وخبرات كبيرة تؤهلها لأن تصبح في مركزًا إقليميًا للسياحة الصحية، وتقديم الرعاية الصحية المتميزة للمرضى الدوليين، مستعرضًا نجاح التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل، ورفع كفاءة المنشآت الصحية الحكومية، ومؤكدًا الدعم الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لتطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر، وتشجيع مناخ الاستثمار أمام القطاع الخاص الوطني والأجنبي، مشيرًا إلى أن زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الأخيرة لدولة الهند فتحت آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى رأسها الرعاية الصحية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور مانسوخ ماندافيا، وزير الصحة ورفاهة الأسرة الهندي، بالتطور البالغ في المنظومة الصحية في مصر، كما أشاد بالنجاحات التي حققتها الدولة المصرية في القضاء على فيروس سي ومجال التغطية الصحية الشاملة، لافتًا إلى أن الحكومة الهندية قد نجحت في تطبيق التأمين الصحي لأكثر من 500 مليون مواطن، كما أعرب وزير الصحة الهندي عن تطلع بلاده لمزيد من التعاون لتبادل الخبرات خلال الفترة المقبلة، وكذلك التعاون المشترك والمتبادل بمجال تدريب الفرق الطبية والتمريض بكافة التخصصات المميزة لكلا البلدين بما يساهم في رفع كفائتهم وتحسين خبراتهم وصقل مهاراتهم المهنية والعلمية.

وصرح السفير وائل حامد، سفير جمهورية مصر العربية بالهند، بأن العلاقات المصرية الهندية شهدت تطور بالغ بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إلى الهند، وهو ما ظهر جليًا بالبيان المشترك الذي تم توقيعه بين البلدين، الذي لم يغفل التأكيد على التعاون في القطاع الصحي، حيث ساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، ومنها المجال الصحي.

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