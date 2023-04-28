فيلم يوم 13 لأحمد داود يحتل المركز الأول في الإيرادات بعد العيد

احتل فيلم يوم 13 لأحمد داود المركز الأول في الإيرادات بعد العيد ليحصد اليوم 1،414،796 ليصل مجموع ايراداته 13،727،989 ليتقدم الفيلم لصدارة شباك تذاكر الأفلام في دور العرض بعد العيد.

يذكر أن فيلم يوم 13 للنجم احمد داود حصد أمس إيراد 1،216،345 فيما وصل إجمالي إيرادات أول أسبوع عرض 11،096،848 حيث حصد الفيلم في اليوم الخامس 1،908،044 وفي اليوم الرابع من العرض إيراد وصل ل2،623،801 وفي ثالث أيام عيد الفطر 3،198،841 وفي ثاني يوم 2،496،820 وفي أول يوم عرض 869،342 ألف جنيه.

ويعتبر فيلم يوم ١٣ أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D في العالم، وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.