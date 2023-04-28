ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة .

‏وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29601 طن تشمل: 3000 طن كسب صويا و 50 طن يوريا و10050 طن علف و3775 طن رمل و426 طن بصل و 12300 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20716 طن تشمل : 2415 طن أرز معبأ و 200 طن مولاس و 1970 طن حديد و 7595 طن ابلاكاش و 5994 طن ذرة و 5000 طن قمح و 300 طن بازلاء و 1827 طن خشب زان و 1320 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 425 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 695 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 270 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1946 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 179795 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 122574 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2607 طن قمح متجهين إلى كفر الشيخ و شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4762 شاحنة .

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية التموين والتجارة الداخلية تضمن نتائج الحملات التى نفذتها بالشراكة مع مديريتى الصحة والطب البيطري وإدارة المتابعة بديوان عام المحافظة لمتابعة الأسواق خلال اجازة عيد الفطر المبارك..

حيث تم تحرير ٣٠٧ محضر للمخالفين بعد رصد مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار و البيع بسعر أعلى من السعر المُعلن وكذلك عرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم التحفظ على ٣٠ كيلو من كبد وقطع دواجن منتهية الصلاحية، هذا إلى جانب رصد ٦٨ مخالفة للمخابز لإنتاج خبز غير مطابق للأوزان والمواصفات المقررة و التصرف فى ١٢٠ شيكارة دقيق مدعم خارج منظومة الإنتاج وفى غير الغرض المخصص من أجله، كما تم أخذ ٣٥ عينة من الأسماك المملحة لفحصها بالمعامل والوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك.