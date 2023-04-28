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الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط عامل ونجله سرقا محطة وقود في طوخ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت مباحث القليوبية من كشف غموض واقعة سرقة خزينة بها مبلغ مالي من محطة وقود بدائرة مركز طوخ، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل ونجله يعملان في نفس المحطة قاما بسرقة الخزينة لمرورهما بضائقة مالية، وجرى ضبطهما وأرشدا عن الخزينة دون فتحها، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى العقيد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغًا من مسئول بإحدى شركات الغاز بتعرض فرعها الكائن داخل إحدى محطات الوقود بدائرة المركز لسرقة خزينة حديدية بداخلها مبلغ مالي.

جرى إخطار اللواء نبيل سليم مدير القليوبية، فجرى تشكيل بحث قادة اللواء محمد السيد مدير المباحث فريق بحث توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بنفس المحطة ونجله يعمل بذات المحطة مقيمان بدائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شرطة طوخ من ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقررا أنه نظراً لمرورهما بضائقة مالية عقدا العزم على الاستيلاء على الخزينة وما بداخلها من مبالغ مالية، وتوجها للمحطة يستقلان دراجة نارية "ملك أحدهما" وقاما بالدخول للمحطة واستوليا على الخزينة بإسلوب المغافلة ولاذا بالهرب كما أرشدا عن مكان إخفائهما للخزينة دون فتحها بغرفة مستأجرة بدائرة المركز.

اللواء نبيل سليم كشف غموض واقعة سرقة محطة وقود واقعة سرقة مباحث القليوبية