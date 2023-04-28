اختتام دورة المدارس الدولية لكرة القدم بشرم الشيخ بمشاركة 250 لاعبا.. بالصور

اختتمت اليوم الجمعة فعاليات دورة المدارس الدولية لكرة القدم بملاعب كونكورد شرم الشيخ، والتي شارك فيها الأعمار لعام ٢٠٠٧ و٢٠٠٨ تحت الـ١٦ سنة بمشاركة ٢٤ فريقا يضم ٢٥٠ لاعبا ولاعبة وشارك البطولة جميع المدارس الدولية على مستوى مصر.
وشهدت فعاليات الختام تميز لفرق البنات اللاتي أظهرن مواهب متميزة لكرة القدم، كما أشاد جميع الحضور بالمواهب الرياضية الصاعدة، وجرى تسليم الفرق الفائزة الجوائز على مستوى الأعمار المشاركة بالبطولة.
وقال مطيع إسماعيل مالك الملاعب التي قامت على أرضها البطولة: “يتوجب على المنتخبات المحلية الالتفات لاكتشاف المواهب الجديدة في كرة القدم، بعدما انبهر الحضور باحترافية متقنة لأبنائنا تحت الـ١٦ سنة والذين نتوقع لهم إشراقة رياضية جديدة”.
كما أشاد عطية حميد مدير إدارة الشباب والرياضة و مدرب لكرة القدم فريق الساحل بطور سيناء بمجهود المدارس بالمحافظة للاهتمام بالأنشطة الرياضية، وأكد خروج براعم في كرة القدم من المتوقع بلوغهم القمة الكروية مستقبلا.
وأكد ضرورة المضي قدمًا في تخطيط وتتبع وتقييم كل من اللاعبين لتحقيق الكيان الرياضي لأبناء المحافظة .
وقالت الدكتورة سحر الهواري مؤسس الكرة النسائية بمصر والدول العربية وعضو الاتحاد الدولي وأستاذ بكلية الإعلام وأول حكم كرة قدم: “أنا سعيدة بمشاركتي بمثل هذه البطولة وبأكد على استمرارية البطولة سنويا وتوفير المعسكرات لتنشيط السياحة الرياضية ويجب تأسيس بنية تحتية لكرة القدم النسائية وهذا نابع من إيماني بحق البنات وخاصة بالمناطق النائية بالتواصل مع المدارس التابعة لمدن محافظة جنوب سيناء لتأسيس دورة كروية للبنات و تكوين فريق نسائي تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة”.