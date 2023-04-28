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الجمعة 28 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس كوريا الجنوبية يحذر من رد ساحق على استخدام بيونج يانج للأسلحة النووية

لويد أوستن
لويد أوستن
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لويد أوستن في البنتاجون، وقال: "إذا حاولت كوريا الشمالية استخدام الأسلحة النووية، فسوف تواجه ردا حازما وساحقا، بما في ذلك القدرات النووية الأمريكية، من التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والقوات المسلحة لجمهورية كوريا".

وحث يون، كوريا الشمالية على إدراك أنها لا تستطيع فعل أي شيء بالأسلحة النووية، وعليها أن تتخذ قرارا بنزع السلاح النووي من أجل السلام الحقيقي والازدهار المتبادل في شبه الجزيرة الكورية".

كما أعرب عن ثقته في الولايات المتحدة، قائلا: "أثق تماما في التزام الولايات المتحدة الراسخ بالردع الموسع".. مضيفا: "سنعزز التدريبات والمناورات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وسنوسع التعاون الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان".

من جانبه أكد أوستن أن التزام الردع الموسع الأمريكي يغطي النطاق الكامل لقدرات الولايات المتحدة، بما في ذلك قدرات الدفاع التقليدية والنووية والصاروخية.

البنتاجون كوريا الشمالية الأسلحة النووية كوريا الجنوبية