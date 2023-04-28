الليلة.. الاتحاد السكندري يستضيف إنبي بدور الثمانية برابطة الأندية المحترفة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش، نظيره إنبي، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتأهل الاتحاد السكندري لدور الثمانية لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة بعد الفوز على فاركو بركلات الترجيح بنتيجة 7/6 بينما تأهل إنبي للدور ذاته بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح أيضا 6/5.

جدير بالذكر أن الفرق المتأهلة لدور الثمانية بكأس رابطة الأندية المحترفة: الاتحاد السكندري وفيوتشر وإنبي والإسماعيلي وسيراميكا والبنك الأهلي والمصري والحرس.