ads
الجمعة 28 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الليلة.. الاتحاد السكندري يستضيف إنبي بدور الثمانية برابطة الأندية المحترفة

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش، نظيره إنبي، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتأهل الاتحاد السكندري لدور الثمانية لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة بعد الفوز على فاركو بركلات الترجيح بنتيجة 7/6 بينما تأهل إنبي للدور ذاته بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح أيضا 6/5.

جدير بالذكر أن الفرق المتأهلة لدور الثمانية بكأس رابطة الأندية المحترفة: الاتحاد السكندري وفيوتشر وإنبي والإسماعيلي وسيراميكا والبنك الأهلي والمصري والحرس.

الاتحاد السكندري إنبى كأس رابطة الأندية المحترفة استاد الاسكندرية دور الثمانية لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة