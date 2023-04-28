سقوط أخطر تشكيل عصابي تخصص في تصنيع وبيع الأستروكس بالمرج

سقط فى قبضة رجال مباحث القاهرة أخطر تشكيل عصابى تخصص فى تصنيع وبيع الأستروكس بالمرج.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرة (قسم شرطة المرج) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيروين وزنت 1,250كيلو جرام – كمية لمخدر الإستروكس وزنت كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس "الشابو" – 3 سلاح أبيض– ميزان حساس - مبلغ مالى – 3 هواتف محمول) ، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات ، وبتطوير مناقشتهم أقروا بتحصلهم على المواد المخدرة المضبوطة من (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" – مقيم بدئرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية) وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 3,500 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – ميزان – سلاح أبيض – 2 هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهواتف المحمول للاتصال بعملائه.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 500 ألف جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.