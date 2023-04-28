بيت ثقافة منفلوط يناقش "الحقيقة عند فلاسفة المسلمين"

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الأستاذ ضياء مكاوي باقة من الفعاليات الثقافية والفنية من خلال فرع ثقافة أسيوط.

حيث أقام بيت ثقافة منفلوط برئاسة الشاعر بهاء توفيق صباح ندوة مكتبية لمناقشة كتاب "الحقيقة عند فلاسفة المسلمين" تأليف د . نظمى لوقا وذلك بمقر المكتبة.

حاضرها الندوة بهاء توفيق وتحدث فيها عن بداية ظهور علم الفلسفة وأصل تسميتها اليونانية التى تعنى حب الحكمة وكيف وصلت علوم الفلسفة إلى العرب مع الفتوحات الإسلامية وأهم الفلاسفة فى العصور القديمة حتى العصر الحديث وما هى الحقيقة وكيف تناولها فلاسفة المسلمين فى كتاباتهم أمثال الفارابي والكندي وابن رشد.