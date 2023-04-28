مقتل صيدلي مصري أثناء عمله بالسعودية

الجمعة 28/أبريل/2023 - 01:05 م

لقي صيدلي مصري يدعى محمد فيصل يونس، مصرعه، إثر تعرضه لحادث قتل في أثناء تأدية عمله بقرية الأمواه في منطقة عسير جنوب المملكة العربية السعودية، وفقا لما نشره الدكتور أحمد زعلوك نقيب الصيادلة بالبحيرة.

وأضاف زعلوك، عبر حسابه على فيسبوك، أن الدكتور محمد فيصل يونس، قتل في أثناء تأدية عمله في إحدى صيدليات منطقة عسير جنوب المملكة، وأنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية لإحضار جثمانه إلى الأراضي المصرية، كما تجري السلطات السعودية تحقيقاتها لمعرفة مرتكب الواقعة.

284