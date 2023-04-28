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الجمعة 28 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مقتل صيدلي مصري أثناء عمله بالسعودية

محمد فيصل يونس
محمد فيصل يونس
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لقي صيدلي مصري يدعى محمد فيصل يونس، مصرعه، إثر تعرضه لحادث قتل في أثناء تأدية عمله بقرية الأمواه في منطقة عسير جنوب المملكة العربية السعودية، وفقا لما نشره الدكتور أحمد زعلوك نقيب الصيادلة بالبحيرة.
وأضاف زعلوك، عبر حسابه على فيسبوك، أن الدكتور محمد فيصل يونس، قتل في أثناء تأدية عمله في إحدى صيدليات منطقة عسير جنوب المملكة، وأنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية لإحضار جثمانه إلى الأراضي المصرية، كما تجري السلطات السعودية تحقيقاتها لمعرفة مرتكب الواقعة.

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السعودية محمد فيصل يونس صيدلي مصري