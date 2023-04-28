ميل عقار من 10 طوابق في الإسكندرية.. وحي الجمرك: صادر له قرار إزالة

شهدت منطقة اللبان التابعة لحي الجمرك بالإسكندرية، اليوم الجمعة، ميل بالعقار الكائن ١٩ ابن العربي المكون من 10 طوابق.

على الفور، توجهت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بوجود مهندس المنطقة وادارة المشروعات، إلى موقع العقار وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية.

وأكد بيان الصادر عن الحي على أن العقار مكون من أرضي وتسعة أدوار وبه ميل شديد وصادر له قرار إزالة من التاسع الي الثالث.

وأضاف أنه تم تبليغ الجهات المختصة لإخلاء العقار من السكان حفاظاً على أرواحهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، ووضع الحواجز الحديدية حول العقار حفاظاً على سلامة أرواح المواطنين ، وجاري المتابعة.