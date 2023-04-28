أهم خطوات تعزيز الثقة بالنفس للأطفال.. تعرف عليها

خطوات بسيطة لمنح الثقة بالنفس إذا كان طفلك يغلبه الخجل أمام الناس ويتملكه الارتباك والعصبية حين يكون موضع اهتمام من حوله فلا تقلق فهو إما يعاني حالة طبيعية حسب سنه أو في حالة مرضية لكن باتباع إرشادات بسيطة يمكن إنقاذه منها، وهي أن يعرف الوالدان معنى وأمارات الخجل ومتى يكون طبيعيا أو مرضيا حسبما يشرح خبيران في الصحة النفسية.

ويعرف استشاري الصحة النفسية أحمد علام، الخجل بأنه الإحساس بعدم الارتياح حال الوجود في مساحات قريبة ولا يتواصل أو يتكلم مع الآخرين ويكون انطوائيا ولا يحب القرب من الغرباء وهذا قد يكون سلوكا طبيعيا في سن ما ولكن في حالة استمرار يعنى انه أمر ضار

كما أضاف استشاري الطب النفسي السلوكي في جامعة عين شمس المصرية، تلفت نظر الوالدين إلى أنه يوجد نوعان من الخجل يتملكان من الطفل في سن صغيرة أحدهما طبيعي مفيد، والآخر اضطرابي.

وأضاف أن الخجل الطبيعي قد يلحق بأي طفل دون العامين وهو يتعرف على أشخاص جدد ويزول بعد 10- 15 دقيقة بعد أن يندمج في التعامل معهم أما الخجل الإضرابي فيطلق عليه القلق الاجتماعي ومن أعراضه خوف الطفل من مواجهة الأغراب بعد دخوله المدرسة وقلقه عند التحدث أمام جمع غفير وهو ما يتطلب تدخل الأهل ومن اهم الأسباب التي تدفع الطفل للخجل العوامل الوراثية واكتساب السلوك من الأبوين والبيئة المحيطة والتعرض للتنمر او الانتقادات وتخويف الأطفال والتعامل معهم بعنف.

حين تخلق هذه العوامل الخجل الاضطرابي ويقع الطفل في أضرار أخرى مثل الوحدة والعزلة عن الناس صعوبات وبطء التعلم وتنعكس هذه الاضرار على سلوك وحياة الشخص الخجول حين يكبر فهو لا يستطيع التعبير عن نفسه خلال المقابلات الشخصية ولا يستطيع ابداء رأيه، ويظل انطوائيا ويفضل العزلة ولهذا الوقاية سهلة والعلاج موجود.

كما أن إصابة الطفل بالخجل المرضي ليست النهاية فيمكن تصحيح شعوره بنفسه حتى يتغلب على خوفه من الناس، وفي هذا يقدم الخبيران للأبوين والمحيطين بالطفل هذه الخطوات:

- يبدأ دور الأهل قبل عمر العامين بإشراك الطفل في أنشطة يتحدث ويعبر خلالها عن نفس وزيارة الاهل والمعارف للتعامل مع اطفال في عمره وتعريضه للتعامل مع الاطفال في الملاعب والحفلات الجماعية وإلحاق الطفل بنشاط مثل الألعاب الجماعية والرياضات وتنمية مهاراته مثل: “الرسم، والتلوين، الطبخ”؛ ليشعر من خلال الإبداع بأهميته وتصويره وهو يقوم بها ونطلب من الطفل عرض مهاراته أمام من حوله مثل الغناء أو يحكي قصة ونكافئه على ذلك وعدم انتقاده أمام الناس أو تخويفه أو عقابه على كل خطأ يقوم به.