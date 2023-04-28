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الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المركز السوري للزلازل: تسجيل 20 هزة أرضية خلال الـ24 ساعة الماضية

زلازل
زلازل
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 أعلن المركز السوري للزلازل أن محطات الرصد لدى المركز سجلت 20 هزة بدرجات متفاوتة أقصاها 4.2 درجة على مقياس ريختر خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أنه تم تسجيل هزة أرضية بقدر 3.2 درجة على مقياس ريختر شمال شرق حماة بـ 6 كيلومترات، فضلا عن تسجيل هزة أرضية أخرى في لواء اسكندرون شمال غرب إدلب بـ 59 كيلومترًا، وعلى خط طول 36 شرقًا، وخط عرض 36.071 شمالًا، وبعمق 8.1 كيلومتر، وبقوة 4.2 درجة حسب مقياس ريختر.

كما تم تسجيل 18 هزة ضعيفة ؛ منها هزة في الساحل السوري شمال اللاذقية بـ 43 كيلومترًا بقوة 2.5 درجة، وهزة جنوب غرب طرطوس بـ 31 كيلومترًا بقوة 1.4 درجة، و9 هزات في لواء اسكندرون تتراوح قوتها بين 1.7 و3.1 درجة، و5 هزات في تركيا تتراوح قوتها بين 2.2 و3.1 درجة، إضافة إلى هزتين شرق البلاد.

شمال اللاذقية شرق حماة سوريا زلازل