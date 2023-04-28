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الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخص وإصابة 5 أخرين في حادث تصادم بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شهد طريق "شبين القناطر - قليوب" حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة تويوتا أمام قرية طحانوب دائرة مركز شبين القناطر، مما أسفر عن 5 مصابين وجثة جرى نقلهم لمستشفى قليوب.


تحرر محضر بحادث التصادم وجرى رفع أثار الحادث وإعادة الحركة المرورية علي طريق شبين القناطر وقليوب وصرحت جهات المعنية بالتحقيق بدفن جثة ضحية الحادث.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية بلاغا بوقوع حادث تصادم علي طريق قليوب شبين القناطر ووجود حالة وفاة ومصابين.

بالانتقال والمعاينة تبين للمقدم الدكتور أمير الكومي رئيس مباحث مركز شبين القناطر، وقوع الحادث بين أتوبيس وسيارة تويوتا بطريق قليوب شبين بقرية طحا نوب مما ادي إلى 5 مصابين وجثة.

جرى نقل الجثة والمصابين الي مستشفى قليوب وصرحت جهات التحقيق بالتصريح بدفن الجثة والإستعلام عن حالة المصابين وتمكنت أجهزة المرور من إعادة الحركة المرورية للطريق ورفع أثار الحادث.

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