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الجمعة 28 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البابا فرنسيس يصل إلى المجر في زيارة تستغرق 3 أيام

البابا فرنسيس بابا
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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 وصل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى العاصمة المجرية "بودابست"، في مستهل زيارة رسمية تستغرق 3 أيام. وذكرت قناة (فرانس 24) أن البابا فرنسيس (86 عاما) سيمكث في العاصمة فقط على مدار أيام زيارته وذلك نظرا لحالته الصحية بعد أن قضى 3 أيام في المستشفى الشهر الماضي لعلاج الالتهاب الرئوي.
وأشارت القناة إلى أنه من المخطط أن يعرض البابا فرنسيس رؤيته بشأن مستقبل أوروبا خلال الزيارة.. ومن المقرر أيضا أن يعقد لقاءات مع مختلف الجماعات ومكونات المجتمع المجري، كالسلطات والكهنة والمكرسين والشمامسة والعاملين الرعويين، فضلا عن الشبان والنازحين الأوكرانيين.

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