افتتاح معرض للخط العربي بقاعة المعارض بثقافة المنيا

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الفنية والثقافية، بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى، من خلال فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة، فى إطار التعاون المشترك بين فرع المنيا والإدارة التعليمية بالمنيا.

وأقام قصر ثقافة المنيا معرض للخط العربى أمس الخميس 27 أبريل على مدار يومين.

وافتتح المعرض الدكتورة رانيا عليوة مدير عام فرع ثقافة المنيا، ممدوح على حسن خطاط بالتلفزيون، الدكتور خالد أحمد الصياد بجامعة المنيا، أحمد خلاف محمد مدير مدرسة نزلة العساكر للخط العربى.

ويحتوى المعرض على 85 لوحة متنوعة من ابداعات أبناءنا من الخط العربى بكل أنواعه من طلاب مدرسة نزلة العساكر بزاوية سلطان.

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