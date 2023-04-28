ads
الجمعة 28 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

افتتاح معرض للخط العربي بقاعة المعارض بثقافة المنيا

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الفنية والثقافية، بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى، من خلال فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة، فى إطار التعاون المشترك بين فرع المنيا والإدارة التعليمية بالمنيا.

وأقام قصر ثقافة المنيا معرض للخط العربى أمس الخميس 27 أبريل على مدار يومين.

وافتتح المعرض الدكتورة رانيا عليوة مدير عام فرع ثقافة المنيا، ممدوح على حسن خطاط بالتلفزيون، الدكتور خالد أحمد الصياد بجامعة المنيا، أحمد خلاف محمد مدير مدرسة نزلة العساكر للخط العربى.

ويحتوى المعرض على 85 لوحة متنوعة من ابداعات أبناءنا من الخط العربى بكل أنواعه من طلاب مدرسة نزلة العساكر بزاوية سلطان.

FB_IMG_1682676188793
FB_IMG_1682676188793
FB_IMG_1682676183597
FB_IMG_1682676183597
FB_IMG_1682676180279
FB_IMG_1682676180279
FB_IMG_1682676177108
FB_IMG_1682676177108
FB_IMG_1682676173939
FB_IMG_1682676173939
الهيئة العامة لقصور الثقافة قصر ثقافة المنيا معرض الخط العربي