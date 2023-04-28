فيلم "السرب" قصة بطولة حقيقة في صدارة التريند

أصبحت الأعمال الفنية التي تتميز بالوطنية تحقق مشاهدات كبيرة لدي محبى الفن فى مصر والعالم العربى، ومع ظهور الاعمال الفنية بتجسيد قصص حقيقية لبطل أو ملحمة وطنية تزداد المطالب الجماهيرية بالاستمرار فى وتيرة تلك الأعمال الوطنية المهمة التى توثق أحداث مرحلة مهمة فى تاريخ مصر والعالم العربى خلال السنوات الأخيرة، وتكشف عن بطولات يقوم بها رجال القوات المسلحة من أجل الحفاظ على مصر وأمنها من عناصر الإرهاب الخفي.

وعن أحداث وتفاصيل فيلم "السرب" للنجم المصري أحمد السقا، الذي تدور قصته حول أحداث حقيقية لبطولات الجيش المصري

وأحداثه حول واقعة مذبحة 21 مصريا في ليبيا على يد تنظيم داعش الإرهابي، في فبراير 2015، ورد فعل الجيش المصري من خلال ضربات جوية استهدفت مواقع لداعش في ليبيا، ويعرض الفيلم وقائع ومشاهدات حقيقية".

ويقدم الفنان أحمد السقا خلال أحداث فيلم السرب شخصية مصري قامت الأجهزة الأمنية المصرية بزراعته داخل تنظيم داعش الإرهابي، ليساهم في عملية أخذ الثأر المصري من تنظيم داعش على عملية ذبح 21 مصريا".

وتابع "السرب يعد فيلما حربيا ويتميز بالإثارة والمتعة والتشويق، وقدم العمل بإنتاج ضخم بسبب المعارك الحربية التي يقدمها، وليظهر في أفضل شكل".

وأشار المصدر إلى أن فيلم "السرب" تم الانتهاء من تصويره منذ فترة، وأعلن عن موعد طرحه بدور العرض السينمائي في مصر في أكثر من مناسبة، إلا أنه تأجل عرضه مرات عديدة.

وحتى الآن لم يتم تحديد موعد طرح فيلم السرب في دور العرض السينمائي، وهو من بطولة أحمد السقا، دياب، شريف منير، نيللي كريم، محمد ممدوح، عمرو عبدالجليل، ومصطفى فهمي، وعدد من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، أحمد حاتم، ومحمود عبدالمغني، ومن تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.