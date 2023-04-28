مجدي علام: التوقيت الصيفي يقلل استهلاك الطاقة من 4 إلى 6 ساعات يوميا «فيديو»

قال الدكتور مجدي علام خبير بيئي، إن التوقيت الصيفي يسهم في حفظ جزء من الطاقة المهدرة في 4 إلى 6 ساعات، موضحًا: «نستفيد ساعتين في الفجر وساعتين في فترة العشاء، والـ4 ساعات إذا لم نستخدم فيهم الكهرباء سنحقق وفرا كبيرا على مستوى الدولة والطاقة وأعمدة الإنارة»، متابعًا: «توفير استهلاك الكهرباء يخفض من 18 إلى 25% من الانفاق على استخدام الطاقة الكهربائية، وإذا وصل هذا الخفض إلى 25% فإن المواطن سيشعر بأهمية هذا الأمر، فيجب أن يبدأ يومنا مع بزوغ الفجر، وهو ما يقلل من استهلاك الكهرباء بحوالي 4 ساعات».

وأضاف علام خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: «نوفر 4 ساعات في استخدامات عديدة، منها الطاقة حيث نخفف من الحمل الكربوني، ومصر لديها برنامج للتخلص من الطاقة الأحفورية التي تستخدم الفحم والبترول إلى الطاقة النظيفة وهي الطاقة الجديدة والمتجددة، فالحلول النظيفة تأتينا بنتائج نظيفة».

وتابع الخبير البيئي: «هذه الفترة الزمنية شهد تغيرات مناخية لم تكن موجودة سابقا، وبالتالي، فإن تحدياتها أكثر، وتقليل استهلاك الطاقة في هذا الصدد أمر مهم للغاية، ذوبان 4 سم في جليد القطب الشمالي يسبب غرق ثلث الدلتا، نتحدث عن أمور لم يكن يتخيلها أو يتصورها أحد، ومصر أنفقت 750 مليون دولار من أجل الكتل الخرسانية في الإسكندرية حتى فرعي رشيد ودمياط وذلك من حماية الأعاصير والرياح التي تجرف الشواطئ».

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