‎بطريرك الكنيسة السريانية يستقبل رئيس جمعية كاريتاس بولندا في دمشق

استقبل مار إغناطيوس إفرام الثاني، بطريرك الكنيسة السريانية الأب مارسن إيزيكي، رئيس منظمة كاريتاس بولندا، ورافقه وفد من المنظمة، والدكتور سفير سليم، رئيس مركز الأمل المسيحي في سورية، وكان ذلك في مقر البطريركية في باب توما بدمشق.



‎ وخلال اللقاء عرض الوفد الخدمات التي تقدّمها الجمعية للشعب السوري، ومناقشة التعاون القائم بين الجمعية والكنيسة السريانية الأرثوذكسية لتوفير الدعم والمساعدة للمحتاجين بأفضل الطرق.



‎وحضر اللقاء المطران مار جوزف بالي، المعاون البطريركي، والأب الربان أوكين الخوري نعمت، السكرتير البطريركي.



