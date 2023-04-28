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الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«الأرصاد»: انخفاض في قيم الحرارة 6 درجات اليوم مقارنة بالأمس

الارصاد
الارصاد
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قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد اليوم تأثيرات من الكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، هذه الكتل منخفضة ومعتدلة في درجات حرارتها، وسيؤثر علينا في طبقات الجو العليا منخفض جوي سيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التي ستحجب جزءً من أشعة الشمس وتساعد في إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة.

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ولمياء حمدين: «هناك انخفاض في درجات الحرارة بنحو 6 درجات عن الأمس، وستكون العظمى على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية نهارا».

وتابعت: «سنشعر بالأجواء الربيعية المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومائلة للدفء على السواحل الشمالية، وستنخفض درجات الحرارة في شمال الصعيد، لكن الأجواء فيها ستظل حارة في فترة النهار، وستظل الاجواء شديدة الحرارة في جنوب الصعيد نهارا». 

https://www.facebook.com/Channel1/videos/148850567960799/

facebook البحر المتوسط الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم العامة للأرصاد