الأهلي يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من المران الأخير

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الاخير بالدار البيضاء في المغرب مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة الرجاء فى إياب الدور ربع النهائى من دورى أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن ينطلق المران فى العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ويقام على ملعب العربى الزاولى مدينة الدار البيضاء.

ومن المنتظر أن يتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من التدريب، وفقًا للوائح المنظمة للمباريات بدورى أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الرجاء المغربي مساء السبت المقبل على مركب محمد الخامس، في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق قد نجح في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي.