رئيس الإنجيلية ينعى رئيس كنائس الإنجيليين المرحبين

تنعى الطائفةُ الإنجيليَّةُ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الأخ سعد بليغ، رئيس كنائس الإخوة الإنجيليين المرحبين، ومؤسس العمل الجدعوني في مصر لقرابة الخمسين عامًا، والذي رحل عن عالمنا أمس بعد تاريخ طويل من حياة العطاء المثمر والخدمة، التي جسَّد فيها معاني المحبة والتقوى.

ويتقدم الدكتور القس أندريه زكي بخالصِ العزاء لأسرة الراحل ومحبيه، وشعب كنائس الإخوة الإنجيليين المرحبين، مصليًا أن يمنحهم الرب عزاءً وصبرًا.

ومن المقرر أن تقام الجنازة اليوم الجمعة الساعة ١.٣٠، في كنيسة المرحبين بشارع المنتزه، كما تستقبل الأسرة العزاء مساء اليوم بنفس الكنيسة.