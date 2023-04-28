رئيسا التشيك وسلوفاكيا يصلان أوكرانيا

الجمعة 28/أبريل/2023 - 11:37 ص

وصل الرئيسان التشيكي "بيتر بيفل" والسلوفاكية "زوزانا تشابوتوفا"، اليوم الجمعة، إلى أوكرانيا للاجتماع مع نظيرهما الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي".

وذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الناطقة بالإنجليزية أن بيفل وتشابوتوفا سافرا سويا بالقطار من أجل زيارة أوكرانيا ووصلا إلى مدينة "نيميشاييف" التي تبعد 38 كيلومترا شمال غربي العاصمة "كييف"، وذلك عقب فترة قصيرة من وقوع هجمات صاروخية روسية على عدد من المدن الأوكرانية بما في ذلك العاصمة.

وأضاف الراديو أن بيفل وتشابوتوفا سيزوران أيضا مدينتي "بوروديانكا" و"بوتشا"، مشيرا إلى أن هذه تعد الزيارة الأولى التي يقوم بها الرئيس التشيكي إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في شهر فبراير عام 2022، ولم يتم الإعلان عن هذه الزيارة مسبقا لدواعي أمنية.