نقيب المحامين يجري جولة تفقدية لنادي جليم ويؤكد جاهزيته للافتتاح

أجرى نقيب المحامين عبدالحليم علام ، رئيس اتحاد المحامين العرب، جولة تفقدية لنادي محامين جليم بالإسكندرية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات والتأثيث بشكل لائق بالمحامين .

رافق النقيب في جولته، عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء النقابات الفرعية، ومجلس نقابة الأسكندرية على هامش الاجتماع الخامس المشترك للنقابة العامة مع النقابات الفرعية المزمع عقده غدًا الجمعة.

وقال نقيب المحامين: “الانتهاء من إنشاء النادي حلم تأخر كثيرًا، واستطعنا إنجازه في وقت قياسي بعد تسلمه من الشركة التي أسند إليها سابقًا، واحتاج إلى جهد كبير حتى أصبح اليوم صرح نفتخر به أمام الجميع، فكل الشكر لأعضاء الجمعية العمومية، ومجلس إدارة نادي المحامين بالإسكندرية، والمجلس الفرعي على تحقيق هذا الإنجاز».

وأعلن نقيب المحامين عن انتهاء أعمال تشطيبات، وتأثيث النادي، وجاهزيته للافتتاح النهائي، في احتفالية كبرى بعد أن أصبح يليق بكل محامين مصر.

وحرص النقيب خلال جولته على متابعة التجهيزات النهائية واستعراض ما تم من جهد لتحقيق هذا الصرح الكبير.

وخلال جولته أكد نقيب المحامين أن النقابة استطاعت تحقيق إنجاز كبير في تجهيز النادي وتهيئته ليكون لائقا بأعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين، مقدما الشكر لمجلس النقابة الفرعي لمتابعته المستمرة لعملية الانشاء والتجهيز.

فيما أكد محمد عبد الوهاب عضو مجلس النقابة العامة، أن المبنى يكاد يكون انتهت أعمال تجهيزه بشكل كامل، وسوف يتم افتتاحه قريبا، وأشار إلى أن عبدالحليم علام، ومجلس النقابة الفرعية بالأسكندرية استلما النادي هيكل خرساني وتم إنهاء كافة الأعمال خلال عشرة أشهر فقط.

وعن مساحة وأقسام النادي، قال إنه تم انشاؤه على مساحة ٦ آلاف متر، ويضم كافتيرات وقاعة أفراح ومطاعم وحمام سباحة وصالة العاب رياضية ومنطقة ألعاب أطفال ومصلي رجالي وآخر للسيدات.

وأشاد بالجهد الكبير الذي بذله النقيب الأستاذ عبد الحليم علام، في سبيل إنهاء عملية الانشاء والتجهيز في هذا الشكل اللائق والذي سوف ينال إعجاب وفخر السادة أعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية.