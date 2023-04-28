اليابان تنهي الإجراءات الحدودية لمنع تفشي فيروس كورونا بدءا من الغد

الجمعة 28/أبريل/2023 - 11:15 ص

أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ماتسونو هيروكازو، اليوم /الجمعة/ أن بلاده ستقوم بإنهاء الإجراءات الحدودية المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا اعتبارا من غد السبت.

وقال هيروكازو - في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إنه سيتم إلغاء الإجراءات المطلوبة بالنسبة للأشخاص الوافدين إلى اليابان بدءا من غد السبت، مشيرا إلى أنه سيتم إنهاء الاختبارات العشوائية لعدد محدود من الأشخاص الذين يصلون على متن رحلات جوية مباشرة من الصين.

وكانت الحكومة اليابانية تعتزم في بادىء الأمر إنهاء الإجراءات الحدودية في 8 مايو المقبل عندما يتم تخفيض مستوى تصنيف فيروس كورونا إلى أدنى المستويات حيث سيتم اعتباره في نفس فئة الإنفلونزا الموسمية، إلا أن هيروكازو قال إن الحكومة قررت إنهاء الإجراءات في وقت أبكر مما هو مقرر من أجل تسهيل عودة المسافرين الذين يقضون عطلاتهم خارج البلاد.

وأشارت القناة إلى أن الحكومة اليابانية تعتزم مواصلة إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا للأشخاص الذين يدخلون البلاد وتظهر عليهم أعراض الحمى والسعال.