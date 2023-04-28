الجيش السوداني يعلن تعرض طائرة إجلاء تركية لإطلاق نار وإصابة أحد أفراد طاقمها

الجمعة 28/أبريل/2023 - 11:11 ص

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، تعرض طائرة إجلاء تركية طراز C130 صباح اليوم إلى إطلاق نار، أثناء اقترابها من الهبوط بمطار وادي سيدنا.

وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، في بيان لها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: تعرضت طائرة إجلاء تركية طراز C130 صباح اليوم إلى إطلاق نار من قبل، قوات الدعم السريع، أثناء تقربها للهبوط بمطار وادي سيدنا مما أدى إلى تضرر خزانات الوقود بالطائرة وإصابة أحد أفراد طاقمها.

وذكر بيان القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، أن الطائرة التركية هبطت بسلام في تمام الساعة 7:25 بمطار وادي سيدنا وجار إصلاح الطائرة.

وأطلق الجيش السوداني، تحذيرا من محاولات قوات الدعم السريع عرقلة جهود الإجلاء، بمثل هذه التصرفات الخطيرة.