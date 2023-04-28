سقوط قتلى في حادث تصادم طائرتي أباتشي بوسط ألاسكا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الفرقة الحادية عشرة المحمولة جوًا بالجيش الأمريكي، أعلنت أن ثلاثة طيارين لقوا حتفهم وأصيب آخر في ألاسكا، أمس الخميس، عندما اصطدمت طائرتا هليكوبتر من طراز أباتشي أثناء عودتهما من مهمة تدريب.

وذكرت الفرقة الحادية عشر بالجيش الأمريكي، أن اثنين من الطيارين توفيا في مكان الحادث، وتوفي ثالث في طريقه إلى المستشفى. ويُعالج الجندي المصاب في مستشفى فيربانكس التذكاري في ألاسكا.

وأوضحت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن فريقًا من مركز الاستعداد القتالي للجيش في ألاباما سيحقق في الحادث، جديرًا بالذكر بأن تسعة جنود لقوا حتفهم الشهر الماضي، في حادث تحطم طائرتي هليكوبتر للإجلاء الطبي من طراز بلاك هوك، خلال مهمة تدريب ليلية روتينية فوق كنتاكي.