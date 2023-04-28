تشاهدون اليوم.. مباريات مثيرة في ملاعب العالم

تستعرض البوابة سبورت، أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28 - 4 - 2023 عددا من المباريات أبرزها مواجهة الوداد المغربى أمام سيمبا التنزانى فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، فضلا عن مواجهة الاتحاد السكندري أمام إنبى فى كأس الرابطة المصرية.



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ستراسبورج X ليون – الساعة 10 مساء



مواعيد مباريات الدوري التركي

ألانيا سبور X عمراني سبور – الساعة 8 مسا



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الاتفاق X ضمك – الساعة 7 مساء على قناة SSC 1

الفتح X الوحدة – الساعة 7 مساء على قناة SSC 2

النصر X الرائد – الساعة 9:30 مساء على قناة SSC 1

الفيحاء X الخليج – الساعة 9:30 مساء على قناة SSC 2



مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة

الاتحاد السكندري X إنبي – الساعة 7 مساء على قناة on time sport



مواعيد مباريات كأس رئيس الإمارات والقنوات الناقلة

الشارقة X العين – الساعة 6:30 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية