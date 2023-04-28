معاون رئيس الوزراء السابق: مصر كانت تستضيف العديد من اللاجئين الأوروبيين خلال السنوات الماضية

علق عبدالله المغازي، معاون رئيس الوزراء السابق، على استقبال الرئيس السيسي لـ المستشار الفيدرالي لجمهورية النمسا، قائلا: العلاقات المصرية النمساوية قوية وقديمة للغاية تعود إلى أكثر من 100 عام.

وأضاف "عبدالله المغازي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية "هند النعساني" أن مصر تستضيف كافة الشعوب والدول، وليس فقط الدول العربية، متابعا: مصر كانت تستضيف العديد من اللاجئين الأوروبيين خلال السنوات الماضية، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية.

واسترسل: هناك صور للعديد من السفن الأجنبية المحملة باللاجئين إلى مصر، نتيجة الحرب العالمية الثانية والمجاعات، منوها بأن قارة أوروبا تعاني الآن من مشكلة الهجرة، ومصر تمنع الهجرة بنسبة تتجاوز الـ 95% من خلال الموانئ والمعابر.

وشدد على أن مصر تفتح أبوابها لكل الأشقاء السودانيين، بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيدا بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية ومؤسساتها في استقبال الأشقاء السودانيين.