دوري أبطال إفريقيا.. كل ما تريد معرفته عن الليبي معتز إبراهيم حكم مباراة الأهلي والرجاء المغربي

يدير الحكم الليبي معتز إبراهيم، مباراة الأهلي والرجاء المغربي، والتي ستقام في ملعب محمد الخامس في العاشرة مساء غدا السبت في إياب ربع النهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الأهلي الفوز على الرجاء المغربي بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي على استاد القاهرة الدولي.



وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف تعيين طاقم تحكيم ليبي بقيادة معتز إبراهيم لإدارة مباراة الأهلي والرجاء المغربي ويعاونه مواطنه عطية عيسى، بالإضافة إلى التونسي خليل حساني، بينما سيكون الليبي أحمد عبد الرازق، هو الحكم الرابع، ويتواجد في غرفة الفيديو الغاني دانيال لاريا ويعاونه الكيني بيتر واويرو.

ويعتبر الحكم الليبي معتز إبراهيم من الأسماء الشابة في التحكيم الأفريقي، ولم يسبق له إدارة أي مباراة سواء للأهلي أو الرجاء المغربي في البطولات المختلفة، بينما أدار 3 مباريات للفرق المصرية والمغربية

وظهر معتز إبراهيم كحكم ساحة للفرق المصرية في 3 مناسبات سابقة، بخلاف الأهلي، الذي يظهر معه للمرة الأولى فازت الفرق المصرية معه في لقاء وخسرت مثله وتعادلت في لقاء.

وتولى الحكم الليبي إدارة مباراة المصري ومازيمبي الكونغولي في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم الماضي، ونجح المصري في الفوز بهدفين دون رد.

وأدار معتز إبراهيم مباراة في دور المجموعات من نفس البطولة هذا العام، بين بيراميدز وضيفه الجيش الملكي المغربي وانتهت بالتعادل بهدفين دون رد.

وكان الحكم الليبي شاهدا على الهزيمة الوحيدة للأندية المصرية في مباراة الزمالك ومضيفه شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، وخسر الأبيض بهدفين دون رد.

أدار معتز إبراهيم مباراتين لصالح الأندية المغاربة انتهت مباراة بالفوز وخسارة مباراة بضربات الترجيح، لتمثل النتائج عدم خسارة الفرق المغربية معه في الوقت الأصلي من المباريات.