جنوب سيناء تشارك في التصفيات النهائية لأولمبياد المحافظات الحدودية

انطلقت اليوم الجمعة، الحافلات التي تقل لاعبين ومدربين للفرق المشاركة في التصفيات النهائية لأولمبياد المحافظات الحدودية، بحضور محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، و احمد مسعد وكيل المديرية حيث تجمع اللاعبين داخل الاستاد الرياضي بطور سيناء متجهين إلى محافظة مطروح .

وتستقبل محافظة مطروح المحافظات الحدودية المشاركين في البطولة وهي: أسوان، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، ومطروح، وشمال سيناء و جنوب سيناء".

تنطلق البطولة والافتتاح صباح غد السبت الموافق ٢٩ أبريل، وسوف يتنافسون على ١٢ لعبة فردية وجماعية ، بالإضافة إلى مشروعات الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة .

كانت بعثة منتخب جنوب سيناء قد انطلقت اول امس الأربعاء متجهة إلى مدينة الاقصر للمشاركة في فاعليات بطولة كأس مصر 2023 للكاراتيه، بقيادة المستشار محمود متولي رئيس منطقة جنوب سيناء للكاراتيه ، ومحمد سراج المدير التنفيذي للمنطقة.

وتضم بعثة منطقة جنوب سيناء للكاراتيه كلا من: الجهاز الفني الكابتن احمد غالي المدير الفني كوميتيه، والكابتن محمد مصطفى التهامي مدرب عام كوميتيه، ومحمد عبدالغني الميهي مدرب، وومحمد رجب محم سراج مدرب، وفريق الكوميتيه يضم اللاعبين: مصطفي علي ابوجبل، ومحمود سراج، ومصطفي سعد الله، وعمر متولي، وفاروق عماد، وطارق طلبه، وعبدالرحمن زكريا.

بينما جهاز الكاتا يضم الكابتن محمد وحيد المدير الفني كاتا، والسيد زكي مدير عام كاتا، يوسف محمد أحمد مدرب، ووسامح محمد زكريا مدرب، وسيد محمد عبدالوهاب مدرب، ويضم فريق الكاتا كلا من: عبدالرحمن اشرف نبيل، واحمد عبدالمغني، وعمر محمود متولي، ومصطفي مدكور، وامجد صلاح، ومحمد أحمد فايد.

تقام البطولة لأول مرة على أرض الأقصر وتشارك بها كل محافظات مصر وينظمها الاتحاد المصرى للكاراتيه برئاسة الدكتور محمد محروس الدهراوي عضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولي.

وتستضيف البطولة الصالة المغطاة للقوات المسلحة بمدينة طيبة الجديدة شمال الأقصر على مدار 3 أيام في الفترة من 27 إلى 29 أبريل الجاري بمشاركة 1700 لاعبا ولاعبة من 27 محافظة مصرية.





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