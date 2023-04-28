انطلاق الانتخابات التركية العامة رسميًا في الخارج

بدأت الانتخابات التركية رسميا، أمس الخميس، مع فتح الباب لتصويت الأتراك المغتربين اعتبارًا من اليوم وحتى 9 مايو المقبل.

وأفاد موقع "دويتش فيلا" بأن ألمانيا تعد الدولة التي يتركز فيها أكبر عدد للمغتربين الأتراك في العالم، حيث يبلغ عدد الناخبين الأتراك في ألمانيا حوالي 1،5 مليون مواطن.

ونشرت وزارة الخارجية الألمانية في برلين أنها وافقت على 16 مركز اقتراع في البلاد لهذا الغرض.

ويشارك حوالي 3،4 مليون مواطن تركي من المغتربين في التصويت في الانتخابات الوطنية التي ستقرر ما إذا كان بإمكان الرئيس رجب طيب أردوغان الاستمرار في حكم تركيا بعد عقدين في السلطة.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم: الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، وزعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، ومرشح حزب البلد محرم إنجه، ومرشح تحالف الأجداد سنان أوجان.

وتقام الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية في الداخل يوم 14 مايو المقبل.

ويوجد حوالي 6،5 مليون مواطن تركي يعيشون في الخارج، من بينهم أكثر من 5،5 مليون يعيشون في دول أوروبا الغربية. كما يوجد من بينهم 3،4 مليون مؤهل للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. وتتصدر ألمانيا قائمة الدول في عدد الناخبين وتليها فرنسا وهولندا وبلجيكا.

وفي النمسا، اصطف طابور طويل أمام القنصلية العامة التركية في فيينا ومن المتوقع تسجيل إقبال قياسي على التصويت.

ومن المعروف أن الجالية التركية في النمسا من أكبر الجاليات الأجنبية في البلاد ويقارب عددها 250 ألف نسمة.