الولايات المتحدة تتطلع لتعزيز الشراكة مع سيراليون

أعربت الولايات المتحدة عن تطلعها إلى توسيع العلاقات الثنائية والشراكة مع سيراليون، وعن تقديرها قيادة سيراليون في القضايا العالمية والإقليمية بما في ذلك مكافحة تغير المناخ وتحسين الأمن الصحي.



جاء ذلك في بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية بمناسبة مرور 62 عاما على استقلال سيراليون.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تقف مع سيراليون كشريك ديمقراطي وفي دعمها لانتخابات حرة ونزيهة، وتتطلع لتعزيز الشراكة الوثيقة في مجموعة واسعة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية ودعم الاستقرار والأمن الإقليميين وضمان الحكم الرشيد وزيادة تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية لصالح شعبي البلدين.

وخلص البيان بالقول: "نتطلع إلى توسيع علاقتنا خلال العام المقبل وتعزيز مصالحنا المشتركة. وتقف الولايات المتحدة بفخر مع شركائنا في سيراليون وأنتم تحتفلون بعيد استقلالكم".