الجزائر تؤكد التزامها ببناء شراكة اقتصادية مع النيجر

سلم وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، رسالة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى رئيس النيجر محمد بازوم، وأبلغه التزام الرئيس الجزائري التام بمواصلة العمل معه لتجسيد طموحهما المشترك في تقوية الروابط التاريخية بين الجزائر والنيجر وبناء شراكة اقتصادية تعود بالنفع على الجانبين وعلى المنطقة برمتها.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس النيجر، مساء أمس الخميس، لوزير الخارجية الجزائري الذي وصل إلى نيامي في زيارة رسمية بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الجزائري.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الجزائرية، ثمن الطرفان التوافق الكبير في مواقف البلدين إزاء التطورات المشهودة إقليميًا وقاريا ودوليا في ظل التزامهما الراسخ بمبادئ الوحدة الافريقية وسعيهما المشترك للدفع بأهداف التنمية والاندماج القاري، فضلا عن تمسكهما الدائم بمبادئ عدم الانحياز وسط الاستقطاب الحاد الذي أضحى يميز منظومة العلاقات الدولية المعاصرة.

وأضاف البيان أنه تم التأكيد على الأهمية والعناية التي يوليها الرئيسان لتجسيد برامج التضامن التي تشرف عليها الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي لفائدة سكان شمال النيجر تحديدا منطقة أغاداز وكذلك مشاريع التعاون الاقتصادي، سواء ذات الطابع الثنائي في قطاع المحروقات، أو متعدد الأطراف على غرار مشروعي الطريق وخط الألياف البصرية العابرين للصحراء ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا-الجزائر مرورا بالنيجر.

وفي هذا الصدد، أطلع الوزير الجزائري أحمد عطاف الرئيس محمد بازوم على واقع العلاقات في المنطقة المغاربية، وكذلك على الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل إزاحة العقبات التي تعترض مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، وهي المساعي التي أكد الرئيس محمد بازوم دعمه التام لها في إطار عضوية النيجر للجنة الوساطة الدولية تحت رئاسة الجزائر.