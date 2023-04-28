ads
الجمعة 28 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رابع يوم زفافهما.. عريس يُنهي حياة عروسته بطنطا

المجني عليها
المجني عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت قرية نفيا التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية واقعة مؤسفة حينما أقدم عريس على التخلص من عروسته بعد 4 أيام من زفافها.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يُفيد بورود بلاغ من الأهالي بوفاة نجلتهم وتُدعى "آية . ح .ا" بعد تعدي زوجها عليها عقب زفافهما بنحو ٤ أيام وبها عدة طعنات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية وضباط مباحث مركز طنطا لمكان الحادث وتم ضبط الزوج المتهم في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وجاري تكثيف التحريات اللازمة حول الواقعة وملابساتها وعرض المجني عليها على الطب الشرعي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة.

إدارة شرطة النجدة الأجهزة الأمنية المباحث الجنائية النيابة العامة مقتل عروسة عريس ي نهي حياة عروسته