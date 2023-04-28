رابع يوم زفافهما.. عريس يُنهي حياة عروسته بطنطا

شهدت قرية نفيا التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية واقعة مؤسفة حينما أقدم عريس على التخلص من عروسته بعد 4 أيام من زفافها.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يُفيد بورود بلاغ من الأهالي بوفاة نجلتهم وتُدعى "آية . ح .ا" بعد تعدي زوجها عليها عقب زفافهما بنحو ٤ أيام وبها عدة طعنات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية وضباط مباحث مركز طنطا لمكان الحادث وتم ضبط الزوج المتهم في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وجاري تكثيف التحريات اللازمة حول الواقعة وملابساتها وعرض المجني عليها على الطب الشرعي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة.