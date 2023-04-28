مصرع شخصين فى حادث سقوط سيارة من أعلى معدية نهرية بالمنيا

لقي سائق ومزارع مصرعهما غرقًا في نهر النيل، إثر سقوط سيارة ربع نقل من أعلى معدية نيلية، أثناء عبورها من البر الشرقي للغربي للنهر، أمام قرية الكرم، في مركز أبو قرقاص بجنوب محافظة المنيا، في ساعة متأخرة من مساء الخميس.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو قرقاص، بسقوط سيارة ربع نقل من أعلى معدية نيلية أمام قرية الكرم، أثناء عبورها من البر الغربي للشرقي.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري تبين أن الحادث أسفر عن مصرع كلًا من: “محمود.ت” 35 عاما، سائق السيارة الربع نقل، و”عمر.ف” 40 عاما، مزارع، يقيمان بقرية كرم أبو عمر بشرق النيل في مركز أبوقرقاص.

وانتقل المهندس تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص ونائبه عماد محمود، لمكان الحادث لمتابعة تداعياته، حيث تم الدفع بـ لودر تابع لمجلس المدينة لسحب السيارة من نهر النيل، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها لانتشال الجثتين، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.