بوتين: روسيا والصين يكملان بعضهما البعض في صناعات التكنولوجيا الفائقة

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا والصين سيكملان بعضهما البعض بشأن صناعة التكنولوجيا الفائقة التي يسعى أحد الطرفين إلى التقدم فيها، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال بوتين معلقًا في حدث المخصص لتطوير الطائرات المسيّرة، على الاقتراح الداعي إلى دعم الصادرات إلى الخارج، بما في ذلك إلى آسيا: "لقد التقينا مؤخرا بزميل من الصين، وتحدثنا بصراحة شديدة في العديد من المجالات واتفقنا على أنه ينبغي أن نكمل بعضنا البعض هناك، خاصة في صناعات التكنولوجيا الفائقة، حيث يحقق أحدنا نوعا من التحرك إلى الأمام"، مشيرًا إلى أننا نتحدث عن تبادل المعلومات والمساعدة في تطوير السوق.

ووفقا للرئيس الروسي، من الضروري على المستوى الحكومي تطوير أدوات لدعم الصادرات، وهناك هياكل حكومية تتعامل مع ذلك.