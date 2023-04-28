الأمن المغربي يوقف 13 شخصًا مواليًا لتنظيم داعش الإرهابي

أوقف الأمن المغربي اليوم 13 شخصًا مواليًا لتنظيم داعش الإرهابي، وذلك في عمليات متزامنة في عشر مدن مغربية.

وأوضح بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن الموقوفين تتراوح أعمارهم بين 19 و49 سنة، كانوا بصدد الإعداد المادي لتنفيذ مشاريع تخريبية ضد منشآت حيوية وطنية حساسة، ومؤسسات أمنية، وقاموا بأبحاث مكثفة؛ بغية الحصول على المعلومات المتعلقة بكيفية صناعة المتفجرات، إضافة إلى نسجهم علاقات مشبوهة مع عناصر إرهابية بمنطقة الساحل والصحراء.

ويجري التحقيق مع هؤلاء الأشخاص للكشف عن جميع مخططاتهم، إضافة إلى رصد الارتباطات الإقليمية والدولية المحتملة لهم بالتنظيمات الإرهابية خارج البلاد.