مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على تباين

أقفل مؤشر البحرين العام أمس الخميس، عند مستوى 1،894.52 نقطة بانخفاض وقدره 0.86 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 675.18 نقطة بارتفاع وقدره 0.17 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و993 ألفًا و370 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 664 ألفًا و29 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 102 صفقة.