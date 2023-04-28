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الجمعة 28 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على تباين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أقفل مؤشر البحرين العام أمس الخميس، عند مستوى 1،894.52 نقطة بانخفاض وقدره 0.86 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 675.18 نقطة بارتفاع وقدره 0.17 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و993 ألفًا و370 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 664 ألفًا و29 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 102 صفقة.

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