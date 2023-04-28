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الجمعة 28 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على الفلسطينيين في الأغوار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق مساء يوم الخميس، في اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قرية عين البيضاء بالأغوار الشمالية.


وأفادت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان أن قوات الاحتلال اعتدت على مسيرة نظمت في قرية عين البيضاء؛ تنديدًا باستمرار اعتداءات المستوطنين على ممتلكاتهم، والتي كان آخرها إتلاف مزروعات في قرى الأغوار.
وفي القدس المحتلة، استولت قوات الاحتلال على منشأة فلسطينية في البلدة القديمة، وطردت مالكها منها بالقوة، في إطار عمليات الاستيلاء المستمرة على العقارات والمنازل الفلسطينية في القدس.
وفي مدينة سلفيت، شمال الضفة الغربية أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال فتحت نيرانها على فلسطيني قرب مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين، مما أدى لاستشهاده، ولازال الاحتلال يحتجز جثمانه.

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