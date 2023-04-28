بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أَغْلَقَت البورصة المغربية أمس الخميس،على ارتفاع في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدمًا بنسبة 0.14 %، عند 10.469،77 نقطة.

فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.22 % ليستقر عند 840،12 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.1 % بمجموع 783،39 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.17 % بمجموع 8.664،24 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 45 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 543 مليار درهم مغربي.