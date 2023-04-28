رئيس النيجر يتسلم رسالة خطية من نظيره الجزائري

تسلم رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم يوم أمس الخميس، رسالة خطية من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

سلم الرسالة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الذي يزور النيجر حاليًا.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الالتزام الكامل بمواصلة العمل المشترك لبناء شراكة اقتصادية تعود بالنفع على الجانبين وعلى المنطقة برمتها.

ووفق بيان للخارجية الجزائرية، أطلع الوزير عطاف الرئيس بازوم على واقع العلاقات في المنطقة المغاربية والجهود التي تبذلها الجزائر من أجل إزاحة العقبات التي تعترض مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، في إطار لجنة الوساطة الدولية تحت رئاسة الجزائر.