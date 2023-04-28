السجن 5 سنوات لشخص ابتز شابًا بحساب فتاة وهمي في بورسعيد

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات بورسعيد، أمس الخميس، بمعاقبة مُدان بابتزاز شاب بحساب فتاة مزيف على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بالسجن 5 سنوات.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 4 يونيو عام 2022 بدائرة قسم الشرق والمتهم فيها "محمد.س.ع" بتهديد المجني عليه: "أمير.ا.م"، بكتابة وإفشاء ونشر صور ومقاطع مصورة له خادشة للحياء، والذي كان قد تحصل عليهم منه حاله تواصله معه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مرسلا إياها من هاتفه المحمول، وكان ذلك لحمله على القيام بعمل إلا وهو إرسال مبالغ مالية دون وجه حق.

وتضمن قرار النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة إلى أنه أنشأ المتهم حسابا خاصا باسم فتاة على شبكة المعلومات ومواقع التواصل يهدف إلى ارتكاب جريمته المعاقب عليها قانونا وأذاع ونشر صورا خادشة للحياء خاصة بالمجني عليه، والتي كان قد تحصل عليها بغير رضاء بالادعاء أنه فتاة تدعى "مريم مصطفى"، وأرسل إلى المجني عليه رسائل تقنية تنتهك خصوصيته دون رضائه، واعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليه بأن تحصل على الصور الجنسية الخادشة للحياء، وتسبب عمدا في إزعاج ومضايقة المجني عليه وكان ذلك بإساءة استعمال وسائل الاتصالات، بأن أرسل إلى أهليته ومن لهم صلة بالمجني عليه صورا جنسية وخادشة للحياء، وانتهك بذلك حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليه.

وثبت بالفحص الفني أن المستخدم الفعلي لرقم الهاتف هو نفس الحساب المزيف الذي يحمل أسم مريم مصطفى والذي هدد منه المتهم المجني عليه، وتبين قيام المتهم بإرسال رسائل عبر هذا الهاتف تتضمن تهديد وطلب مبلغ 3000 جنيه، نظير عدم التشهير به أو بسمعته.