أفلام العيد بتوقيع شباب الكتاب

اعتمد عدد كبير من صناع أفلام عيد الفطر على التجارب الجديدة في الكتابة والسيناريوهات، سواء الورش التى تضم شباب جدد، أو حتى السيناريستات أصحاب التجارب الأولى فى عالم السينما، وهو ما يعد تحديًا جديدًا فى هذا الموسم، حيث كان يعتمد أغلب المنتجين وصناع أفلام المواسم على كبار الكتاب والمخرجين، كنوع من "الرهان الناجح" نظراً لشهرة هؤلاء الكتاب وأفلامهم السابقة.



المؤلف كريم حسن بشير من ضمن شباب الكتاب الذين يشاركون فى موسم "عيد الفطر"، حيث يخوض هذا الموسم بفيلم "رمسيس باريس"، وهى التجربة الثالثة له فى السينما بعد فيلمى "حملة فرعون" و"الإنس والنمس"، والفيلم للمخرج أحمد خالد موسى، ومن بطولة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وكانت قد صورت جزءا من مشاهدها فى العاصمة الفرنسة باريس.

وتؤدي هيفاء وهبى شخصية فتاة شعبية بسيطة تدعى "حنين" تجد نفسها تتواجد فى أوروبا، ولا تستطيع استيعاب تلك الصدمة، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول صندوق يضم أداة سحرية تستطيع نقل الشخص الذى يستخدمها من مصر إلى فرنسا، وتنقلب الأمور رأسًا على عقب عندما يتم العثور على الصندوق من قبل مجموعة من الأشخاص ليجدوا أنفسهم فى العاصمة الفرنسية، دون أن يفهموا ما حدث معهم، ويحاولون العودة مرة أخرى، ويشارك فى بطولة فيلم "رمسيس باريس" مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا من بينهم مصطفى خاطر، حمدى المرغني، محمد ثروت، محمود حافظ، أوس أوس ومحمد سلام.

ويعتبر فيلم "ساعة إجابة" أيضاً من التجارب الجديدة فى عالم ورش السيناريو، حيث إن الفيلم بالكامل من فكرة كاتب جديد وسيناريو وحوار ورشة تضم أيضاَ عددا من الكتاب الجدد فى عالم السينما، فهو فكرة أحمد شيكو ومن تأليف ورشة ورق عنب وتضم أحمد شيكو، محمد خضير، شيرين علاء، مصطفى خضر، رحاب نبيل، وريم المعاليفي، وأكد أحمد شيكو صاحب فكرة الفيلم أن الفكرة فى ذهنه منذ ٦ سنوات، وأن هذا الفيلم كان حلماً بالنسبة له منذ أن بدأ فى مجال الكتابة بورشة برنامج "أبوحفيظة" الذى كان يقدمه أكرم حسني، حيث إنه كان يطمح وقتها لكتابة الأفلام والمسلسلات وليس البرامج فقط.

فيلم "ساعة إجابة" يعتبر مغامرة كوميدية مختلفة من صناعة فالعمل يقف على بطولته طفل ومعه عدد كبير من النجوم، العمل يسيطر عليه الطابع الكوميدى حول خلاف يحدث بين طفل ووالده، ثم يتمنى الطفل بأن يحصل على أب وأم مختلفين تمامًا للخروج من أزمته كما يرى فى قرارة نفسه، وعندما تتحقق أمنيته يجد نفسه ينتقل إلى بيت جديد مع عائلة جديدة ويعيش مغامرة جديدة بشكل مختلف فكيف سيتعامل مع الأسرة الجديدة وكيف تتعامل الأسرة الجديدة معه وما موقف أسرته الحقيقية فى العمل.

يشارك فى بطولة الفيلم كلا من الطفل سليم مصطفى ويشاركه البطولة عدد كبير من النجوم منهم آيتن عامر وسوسن بدر، وغادة عادل، وشريف سلامة، وبمشاركة كل من نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، إيمان السيد، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، مراد مكرم، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، مجدى البحيرى وعمر كمال والفيلم من إخراج مصطفى أبوسيف.

وفى ثانى تجاربه فقط فى السينما، يخوض المؤلف إيهاب ناصر هذا الموسم بفيلم "مغامرات كوكو"، وهو ثانى تجاربه التأليفية فى السينما بعد فيلم "يوم العرض" الذى تم عرضه عام ٢٠١٩، فيلم "مغامرات كوكو" بطولة بيومى فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، أوس أوس، إيهاب فهمي، عمرو عبدالعزيز، طاهر أبو ليلة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حمدى المرغني، شيماء سيف، حسن عبدالفتاح، أوتاكا، ومن تأليف إيهاب الناصر، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

