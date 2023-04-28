3 يونيو.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة المنيا

أكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا على التزام الجامعة الكامل بالخطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، وبدء أعمال الامتحانات اعتباراً من الثالث من يونيو القادم، بما يتوافق مع طبيعة الدراسة بكل كلية، مشددًا على سرعة إعلان كافة جداول الامتحانات بالكليات، وإتاحتها لجميع الطلاب خلال الأسبوعين القادمين، وموجهاً إلي تعزيز آليات الكليات لإنهاء أعمال التصحيح في مدة لا تتجاوز 72 ساعة من انتهاء المادة الممتحنة، وذلك في ضوء استثمار الوسائل التقنية الحديثة، وتوظيف التصحيح الإلكتروني، وتطبيق الاختبارات الإلكترونية لكليات القطاع الطبي.

وأكد رئيس الجامعة على مواصلة الجهود بالكليات لتنفيذ القواعد التي حددتها الجامعة لجاهزية بيانات الطلاب وصورهم الشخصية بالفرق النهائية المتوقع تخرجهم هذا العام، طبقاً للمعايير المطلوبة وتوقيعهم بصحتها، استعداداً لاستخراج الشهادات الثبوتية لهم، وتحديد الأعداد التي يطلبها طلاب كل كلية.

وتابع رئيس الجامعة على الخطط الجامعية المستقبلية خلال العامين القادمين، في كل ما يخص تعزيز قدراتها المؤسسية والأكاديمية، وتطوير بنيتها التحتية والتكنولوجية، وتحول جميع مقرراتها الدراسية للعمل بنظام الساعات المعتمدة، مشيراً أن أولويات الجامعة في المرحلة القادمة تسير نحو الالتزام بتطبيق معايير واضحة للعمل نحو الجودة الأكاديمية، طبقاً لما تقره الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك من خلال تعزيز التوجه نحو تدشين البرامج الجديدة التي تلاقي إقبالا بين الطلاب الوافدين، ويتطلبها سوق العمل العالمي، والبدء الفوري في تقدمها للاعتماد.



وأضاف رئيس الجامعة على أهمية تحقيق معايير الأيزو المؤسسي للعمل الإداري للعاملين، في ضوء مدخلات الحوكمة وإدارة المنشآت الجامعية، والتقييم الداخلي والتحكم في مستوى الجودة لتتماشى مع المتطلبات والاحتياجات المطبقة عالمياً.

كما أكد رئيس الجامعة على التطوير المستمر للخطط الدراسية وتفعيل منصة الجامعة التعليمية والتعليم التفاعلي النشط وتوظيف القاعات التعليمية وتطويرها لتحقيق أعلى معايير الجودة، موجهاً بتشكيل لجنة متابعة وحصر برئاسة المستشار الهندسي لجميع القاعات الدراسية والمدرجات بمنشآت الجامعة لتحديد المواصفات الهندسية والمعايير الأساسية التي تحقق الجودة والتي يجب أن تمتلكها القاعات، واستخدامها الاستخدام الأمثل لخدمة العملية التعليمية.

