شهيد الشهامة.. مصرع شاب غرقًا خلال محاولته إنقاذ آخر في الدقهلية

لقي شاب مصرعه غرقًا بترعة الرياح التوفيقي بالقرب من قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية وذلك أثناء محاولته إنقاذ شاب من الغرق .

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من أهالي قرية منية سندوب بغرق شاب في ترعة الرياج التوفيقى.

وبانتقال ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع شاب يُدعى "محمد الزناتي" وشهرته محمد بندق 28 عامًا، مقيم بمنطقة المجزر الآلي، حاصل على بكالوريوس هندسة.

وبسؤال شهود عيان أكدوا أنه كان يقوم بممارسة هوايته فى صيد السمك فشاهد شاب يغرق فنزل وراءه على الفور وتمكن من إنقاذه إلا أن التيار جرفه ولم يستطيع الخروج من المياه مما أدى إلى مصرعه.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من استخراج الجثمان وجاري نقله لمشرحة مستشفى الدولي بالمنصورة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.