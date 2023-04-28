تموين المنيا: توريد 12 ألف طن من محصول القمح

استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة تقريرا حول جهود المديرية في توفير السلع والمواد الغذائية، وكذلك جهود مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، مشيراً الى انتظام أعمال توريد محصول القمح لعام 2023، والتي وصلت إلى 12 ألف طن اليوم بالشون الحكومية والصوامع، ومن جانبه وجه نائب المحافظ رؤساء المدن، بالمتابعة المستمرة، مشددا على حظر خروج القمح خارج المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واستعرض الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، جهود مديرية الصحة، مؤكداً على جاهزية جميع المستشفيات بالمحافظة، لاستقبال أي حالات طوارئ، وتوافر كافة أسرة الرعاية والعناية المركزة، وتنكات الاكسجين، مشيدا بجهود حملة طرق الأبواب والتي نفذتها المديرية لتلقي الجرعات التنشيطية ضد فيروس كورونا.

كما ناقش نائب المحافظ توجيهات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالإعلان عن إطلاق الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وفتح باب التقدم للمشروعات على المنصة والتي بدأت من 1 أبريل الجاري، وتستمر حتى 31 مايو القادم، حيث دعا جميع الجهات المعنية بالتقديم على المنصة الالكترونية.

وخلال الاجتماع، استعرض نائب المحافظ، نسب ومعدلات تنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي يعد المشروع الأكبر والأعلى تكلفة على مستوى الدولة، والذي كان نصيب المحافظة منه في المرحلة الأولى تطوير (5) مراكز وهي (العدوة /مغاغة /أبو قرقاص /ملوى /ديرمواس) بإجمالي (32) وحدة محلية قروية تضم (192) قرية و (757) تابع، ويصل عدد المستفيدين فيها نحو (3) مليون مستفيد أي نصف سكان المحافظة، من خلال تنفيذ 3295 مشروع في كافة القطاعات، كما تم إدراج مركزي سمالوط وبني مزار ضمن أعمال المرحلة الثانية للمبادرة بإجمالي 102 قرية، مشدداً على ضرورة المتابعة اللحظية لكافة تلك المشروعات، لدفع عجلة العمل ومعدلات الإنجاز للمشروعات التي يجري تنفيذها.

وفى ختام المجلس، استعرض هشام عباس، مدير الادارة العامة للتخطيط والمتابعة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة، والاستثمارية بالمحافظة، عن العام المالي 2022 /2023، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات، والهيئات، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.