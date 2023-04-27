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الجمعة 28 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يهزم الأهلي في أولى مباريات نهائي كأس الطائرة

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك
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فاز فريق كرة الطائرة بالزمالك، على حساب الأهلي بنتيجة 3-2 في الأشواط، مساء اليوم الخميس، ضمن أولي مباريات نهائي كأس مصر لكرة الطائرة .

يقام نهائي كأس مصر للكرة الطائرة بنظام البلاي اوف “بست اوف 3” ويتوج بالبطولة الفريق الذي يحقق فوزين خلال الثلاث مواجهات.

ويلتقي الفريقان غدا الجمعة وحال فوز الفارس الأبيض يتوج بالكأس رسميا، بينما اذا فاز الأهلي فسيتم اللجوء إلي مباراة ثالثة فاصلة ,

ويقود الجهاز الفني للفريق: أحمد مصطفى عاشور مديرا فنيا، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا وحسن عبد الرازق إداريا.

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