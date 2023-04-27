التعادل يحسم مواجهة توتنهام ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي، مباراة توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد بهدفين لكل فريق، والتي أقيمت بينهما مساء الخميس، بملعب استاد توتنهام، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

نجح مان يونايتد، في إنهاء الشوط الأول من اللقاء متقدمًا بهدفين دون مقابل، سجلهما جادون سانشو في الدقيقة السابعة، وماركوس راشفورد في الدقيقة 44.

في الشوط الثاني، عاد السبيرز من بعيد، وسجل لاعبوه هدفين في الدقيقتين 56 و79 عن طريق بيدرو بورو، وسون هيونج مين على الترتيب، لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2.

وتعتبر هذه النتيجة، مخيبة لآمال الفريقين، حيث كان يبحث مانشستر يونايتد عن التقدم للمركز الثالث بالبريميرليج، أما توتنهام كان يأمل في دخول المربع الذهبي ضمن الفرق الأربعة الأولى، التي تتأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

بهذا التعادل، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 60 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما وصل توتنهام إلى النقطة 54 محتلًا بها المركز الخامس.